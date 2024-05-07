Беспилотная система AML будет использовать такой же набор боеприпасов, как и обычный HIMARS.

В прошлом месяце армия США впервые провела испытания прототипа ракетно-пусковой установки M142 HIMARS без экипажа. Об этом сообщает The War Zone.

Американская армия рассматривает систему Autonomous Multi-domain Launcher (AML) в качестве инструмента для увеличения наземных ударов без необходимости в большом количестве дополнительного персонала.

Во время испытаний на полигоне, с помощью AML осуществили три пуска реактивных снарядов уменьшенной дальности. При этом предполагается, что комплекс сможет запускать все типы боеприпасов, которые имеет базовый HIMARS: как обычные GMLRS и ATACMS, так и новейшие ракеты PrSM.

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AML сможет выполнять автономное следование по маршруту, в том числе, в составе конвоя. По прибытии в назначенное место им можно будет управлять дистанционно.

Справка УНИАН. M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - американская реактивная система залпового огня, построенной на колесном шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles).

Система может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Комплекс M142 HIMARS авиатранспортабельный самолетом C-130.

HIMARS в Украине - последние новости

Недавно эксперты Business Insider внесли случаи применения M142 HIMARS в список самых смертоносных ударов ВСУ.

В частности, вспомнили нынешний удар двумя ракетами по роте военных, в результате которого было уничтожено не менее 60 российских военнослужащих.

Ранее, напомним, сообщалось, что после двух лет попыток россияне смогли уничтожить одну из ракетных систем HIMARS.

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