В Украине 'минуснули' пачку офицеров РФ: среди ликвидированных - топ-оккупанты

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз список "успешно демобилизованных" пополнился топ-офицерами.
Как сообщил украинский офицер и военный блогер, который отслеживает российские потери, Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация пачки оккупантов. Среди "двухсотых":
- командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Спиридонов Владимир;
- подполковник полиции Стругов Максим;
- майор Закройщик Иван;
- майор Пащенко Сергей;
- командир батальона, (звание неизвестно) Емельянов Сергей "Гранит";
- заместитель командира мотострелкового батальона майор Тетерский Михаил;
- командир роты 331 пдп г. Кострома старший лейтенант Логинов Степан;
- старший лейтенант Магомедов Гулбаганд;
- лейтенант Таибов Султан.
Война в Украине - прогнозы и новости с фронта
Как сообщал УНИАН, по мнению военного эксперта Олега Жданова, РФ сейчас стягивает войска на приграничные территории для нанесения отвлекающих ударов по позициям Сил обороны Украины.
Зато другой военный эксперт - Михаил Самусь утверждает, что россияне сейчас пытаются захватить как можно больше территорий до прибытия американской помощи. По его мнению, когда Силы обороны получат достаточно вооружения, наступление РФ прекратится.