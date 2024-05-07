В Украине 'минуснули' пачку офицеров РФ: среди ликвидированных - топ-оккупанты

В частности, ликвидированы два подполковника и несколько майоров.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз список "успешно демобилизованных" пополнился топ-офицерами.

Как сообщил украинский офицер и военный блогер, который отслеживает российские потери, Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация пачки оккупантов. Среди "двухсотых":

командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Спиридонов Владимир;

подполковник полиции Стругов Максим;

майор Закройщик Иван;

майор Пащенко Сергей;

командир батальона, (звание неизвестно) Емельянов Сергей "Гранит";

заместитель командира мотострелкового батальона майор Тетерский Михаил;

командир роты 331 пдп г. Кострома старший лейтенант Логинов Степан;

старший лейтенант Магомедов Гулбаганд;

лейтенант Таибов Султан.

Война в Украине - прогнозы и новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по мнению военного эксперта Олега Жданова, РФ сейчас стягивает войска на приграничные территории для нанесения отвлекающих ударов по позициям Сил обороны Украины.

Видео дня

Зато другой военный эксперт - Михаил Самусь утверждает, что россияне сейчас пытаются захватить как можно больше территорий до прибытия американской помощи. По его мнению, когда Силы обороны получат достаточно вооружения, наступление РФ прекратится.

Вас также могут заинтересовать новости: