Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства.

Польские спецслужбы обнаружили подслушивающие устройства в зале, где сегодня должны были встретиться министры. Офицерам удалось демонтировать устройства, сообщил представитель координатора спецслужб.

Польша находится в состоянии повышенной готовности к любым признакам шпионской деятельности, особенно потому, что страна является центром западных военных поставок в Украину, пишет Sky News.

"Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении, где сегодня состоится заседание Совета министров в Катовице", - написал Яцек Добжинский.

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Российские шпионы в Польше

Российские спецслужбы через Интернет вербуют в Польше агентов, в том числе среди украинских беженцев, для отслеживания транзита оружия в Украину. Как пишет WP, такие вакансии начали появляться в интернете в начале прошлого года.

Издание напоминает, что ранее в Польше раскрыли крупную шпионскую сеть, сотрудничающую с российскими спецслужбами. По словам польских следователей, в течение нескольких недель агентам было поручено разведать польские морские порты, разместить камеры вдоль железных дорог и спрятать устройства слежения в военных грузах. Затем, в марте, поступил новый приказ о пуске под откос поездов, везущих оружие в Украину.

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