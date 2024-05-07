Синоптик Наталья Диденко говорит, что осадки прекратятся, но станет холоднее.

Ближайшей ночью в Украине будут заморозки. Днем 8 мая уже будет сухо, осадки уйдут, но температура снизится. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, заморозки вероятны на севере и западе Украины, а в ночь на 9 и 10 мая заморозки распространятся на большую часть нашей страны, кроме юга.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18 градусов и только на крайнем юге и на Закарпатье местами воздух прогреется до +20...+22 градуса.

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"Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с нашей территории, поэтому дожди на юге и востоке задержатся только ближайшей ночью, а днем 8-го мая и в течение 9-го мая будет преобладать повсюду сухая погода", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по прогнозу синоптика, ближайшей ночью будет +2...+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки. Завтра днем +13...+15 градусов. "Не жарко, одевайтесь немного теплее. Дождей не предвидится", - сообщила Наталка Диденко.

Заморозки в Украине - что известно

Ближайшие три ночи в Украине будут заморозки на поверхности почвы. Ночи 9 и 10 мая на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине будут самыми холодными в течение недели, и именно эти ночи могут быть наиболее губительными для местных культур, поскольку заморозки прогнозируются не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

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