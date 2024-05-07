После принятого Закона о мобилизации парламент готовится усилить ответственность за уклонение от нее. Сколько и за что придется заплатить украинцам, и какие будут последствия неуплаты штрафов, разберемся далее.

Законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения (№10379) Верховная Рада рассмотрела и приняла за основу 10 апреля. После этого депутаты взялись за его доработку - всего к документу поступило 526 поправок. И по состоянию на сегодня их уже успели рассмотреть члены профильного комитета.

Сейчас сравнительная таблица ко второму чтению одобрена Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности (решением от 1 мая), обнародована и готова к рассмотрению в сессионном зале. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на голосование.

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Итак, к чему готовиться украинцам?

Начнем с позитива. Народные депутаты полностью убрали уголовную ответственность за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Изъяли все положения об административном аресте, которые позволили бы арестовывать граждан на трое суток. Кроме того, существенно снизили, по сравнению с редакцией, предлагаемой правительством, суммы штрафов за нарушение мобилизационного законодательства.

Так, в случае принятия законопроекта в редакции, подготовленной ко второму чтению, гражданам за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне и мобилизации во время военного положения может грозить штраф от 1700 до 25 500 грн.

За такие же правонарушения, но если они совершены должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений, предусмотрен штраф в размере от 34 000 до 59 500 грн.

Законопроектом предусмотрена возможность не применять указанные нормы в случае возможности получения в Реестр "Оберіг" информации из государственных реестров путем их электронного взаимодействия. Напомню, что ранее парламентом был принят соответствующий Закон, который позволил обмен такой информацией и определил требования к ее содержанию.

Указанные штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

К негативным моментам предлагаемого ко второму чтению законопроекта можно отнести то, что должностные лица ТЦК и СП будут выносить постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, без участия лица, привлекаемого к административной ответственности, и не на основании протокола, который является важнейшим источником доказательств по делам об административных правонарушениях.

То есть, теперь они сразу будут выдавать постановление о наложении штрафа, которое уже является исполнительным документом для взыскания денег. В случае неуплаты - исполнительная служба будет блокировать счета, накладывать арест на имущество и реализовывать его.

Кстати, эта практика не нова. Она также применяется при наложении штрафов за превышение скорости с использованием фотофиксации нарушений.

Людмила Крохмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER