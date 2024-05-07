По словам исследователей, эта новая теория может устранить некоторые противоречия в предыдущих гипотезах о том, как высохла Венера.

Считается, что у нашей планетарной соседки, Венеры, когда-то была вода, как и у Земли, но то, как она превратилась в адский мир, которым она является сегодня, оставалось загадкой для ученых на протяжении десятилетий.

Однако теперь исследователи предполагают, что Венера могла потерять воду в результате химической реакции, называемой диссоциативной рекомбинацией HCO+, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature.

По словам исследователей, эта новая теория может устранить некоторые противоречия в предыдущих гипотезах о том, как высохла Венера.

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Венера - вторая планета от нашего Солнца, и ее часто называют "сестрой-планетой" Земли из-за ее аналогичного размера и близости. Венера имеет плотную атмосферу, состоящую в основном из углекислого газа с облаками серной кислоты, что делает ее непрозрачной для видимого света. Ее атмосфера намного плотнее и горячее, чем земная, а атмосферное давление на ее поверхности примерно в 92 раза выше земного, что эквивалентно нахождению на глубине около 3000 футов под водой на нашей планете. Местность в основном представляет собой бесплодный скалистый ландшафт, покрытый слоем серной пыли, и здесь есть тысячи вулканов, некоторые из которых, возможно, все еще действуют.

"Венера - не самое приятное место. Металлические космические аппараты плавятся за считанные минуты. Средняя температура поверхности составляет 867 градусов по Фаренгейту. Это потому, что 1) она ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому теплее, и 2) потому что у нее супер -парниковая атмосфера, состоящая на 96 процентов из CO2 (углекислого газа). Теперь жизнь буквально приготовилась бы на поверхности и превратилась бы в смолу. И, конечно же, на Венере, где обитает вся жизнь на Земле, нет воды", - сказал Newsweek Мартин ван Кранендонк, профессор астробиологии и геологии в Университете Кертина.

Предполагается, что в начале своей истории на Венере могло быть значительное количество воды, возможно, в виде океанов или больших водоемов на поверхности. Со временем, когда солнечная радиация увеличилась, а геологическая деятельность высвободила больше углекислого газа, Венера могла подвергнуться безудержному парниковому эффекту. Это привело бы к испарению поверхностных вод, повышению атмосферного давления и последующим экстремальным температурам, превратив планету в негостеприимное место, которым она является сегодня.

Согласно исследованию, Венера могла потерять всю испаряющуюся воду из своей атмосферы в результате химической реакции, называемой диссоциативной рекомбинацией HCO+. Это процесс, в ходе которого ионы HCO+ соединяются с электронами с образованием атомов монооксида углерода и водорода, которые затем теряются в космосе.

Предыдущие теории предполагали, что вода на Венере была потеряна в результате процесса, называемого гидродинамическим оттоком, который описывает, как газ выходит из атмосферы планеты.

Однако этот процесс не мог удалить достаточно воды, чтобы привести к таким засушливым условиям, которые мы видим на Венере сегодня. С другой стороны, диссоциативная рекомбинация HCO+ будет означать, что вода теряется в два раза быстрее, чем прогнозируется при гидродинамическом оттоке. Это также объяснило бы любые расхождения в данных от инструментов предыдущих космических аппаратов Венеры.

Необходимы дальнейшие миссии на Венеру, чтобы определить, действительно ли диссоциативная рекомбинация HCO + является причиной того, что Венера потеряла большую часть своей воды.

Исследователи написали: "Конструктивные ограничения не позволили прошлым миссиям на Венеру измерить как HCO+, так и выделившийся водород, образующийся в результате его рекомбинации; будущие измерения на космических кораблях необходимы".

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Отмечается, что космический объект Cloverleaf (ORC) является примером необычного радиокруга, то есть колец радиоизлучения, которые могут в тысячи раз превышать ширину Млечного Пути и охватывать одну или несколько галактик. Этот радиокруг был открыт в 2019 году, после чего было найдено еще семь таких.

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