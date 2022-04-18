Он присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ "почетное" наименование "гвардейская".

Президент РФ Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

Информация об этом появилась на сайте Кремля, там говорится о "героизме" бригаде, но о зверствах в РФ умалчивают.

Указывается, что наименование присвоено за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Ранее УНИАН уже сообщал, что советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обнародовал перечень российских частей и подразделений, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене. В перечне шла речь и о 64 отдельной мотострелковой бригаде 35 армии Восточного военного округа.

В начале апреля в ГУР предупредили, что российские палачи из Бучи снова вернутся воевать в Украину. 64-я мотострелковая бригада может повторить кровавые зверства и в других городах нашей страны.

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