Президент РФ Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".
Информация об этом появилась на сайте Кремля, там говорится о "героизме" бригаде, но о зверствах в РФ умалчивают.
Указывается, что наименование присвоено за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
Ранее УНИАН уже сообщал, что советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обнародовал перечень российских частей и подразделений, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене. В перечне шла речь и о 64 отдельной мотострелковой бригаде 35 армии Восточного военного округа.
В начале апреля в ГУР предупредили, что российские палачи из Бучи снова вернутся воевать в Украину. 64-я мотострелковая бригада может повторить кровавые зверства и в других городах нашей страны.