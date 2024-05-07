Существует еще такое понятие как денежная помощь для оздоровления.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что существует дополнительное вознаграждение военнослужащим, которые получили тяжелые ранения (контузии, травмы и увечья) во время защиты Родины и находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения

"Это касается, кстати, и зарубежных больниц. Это вознаграждение составляет 100 тысяч. Оно выплачивается за время пребывания на стационарном лечении, включая время перемещения в больничное учреждение. Кроме того она выплачивается бойцам, которые находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ВВК", - сказала она в интервью "Укринформу".

По словам чиновницы, во время отпуска за военнослужащим остается его денежное обеспечение. Однако при этом существует еще такое понятие как денежная помощь для оздоровления. Ее предоставляют защитникам по рапорту, в т.ч. в случае выбытия их в ежегодный основной отпуск или его часть.

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Выплаты военнослужащим

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде рассматривают возможность повышения выплат военным до 200 тысяч гривен.

Кроме того, сейчас в Украине сейчас существует 6 видов дополнительного вознаграждения для военнослужащих. Доплату в 70 тысяч для бойцов на передовой ввели только в апреле этого года.

Министерство обороны Украины запустило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

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