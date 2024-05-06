Во вторник, 7 мая, в Киеве ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться осадками. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +14°...+15°, а днем температура не поднимется выше +18°...+19°. Ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня в Киеве пройдет дождь, ливень и вероятна гроза.
Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, а к вечеру повысится до 747. Ветер будет западный и северо-западный, до 7-12 м/с.
Погода 7 мая - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +18°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
В Тернополе 7 мая ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°, ливень.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.
В Виннице завтра будет +12°...+21°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире во вторникночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+19°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, гроза.
В Одессе 7 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°.
В Херсоне во вторникночью будет +8°, днем +21°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +6°...+18°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.