Она утверждает, что с одной породой у нее случаются "приступы тревоги", а другую она считает "крайне невротичной".

Женщина, работающая выгульщиком собак, назвала четыре самых худших породы, с которыми ей приходилось иметь дело. Как пишет Mirror, таким опытом она поделилась на Reddit.

"Я работаю няней для животных, и четыре собаки, за которыми я присматриваю, просто кошмар - я бы никогда не стала владелицей собак этих пород", - рассказала она.

В частности, по ее словам, две собаки, за которыми она присматривает для своих давних клиентов, вызывают у нее "приступ тревоги". Одна из них - это помесь золотистого ретривера и пуделя, а другая - берндудль, помесь бернской горной собаки и пуделя.

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"Они такие невротичные, лают абсолютно на все и не слушают никаких команд. Мне приходится выгуливать их на поводках на полностью огороженном заднем дворе, чтобы они сделали свои дела. Иначе они будут постоянно играть в "догонялки", пытаться съесть деревья, кроликов и т.д. Обычное щенячье поведение, но у собаки весом более 100 фунтов. Какой кошмар", - рассказала женщина.

Она также добавила, что недавно присматривала за бостон-терьером и была "очень удивлена тем, насколько ужасным был этот опыт".

"Он тянул сильнее, чем любая собака, которую я когда-либо выгуливала (я была удивлена, насколько сильным был этот малыш), а после того, как он сходил в туалет, приходилось вытирать ему задницу - что было для меня совершенно новым", - расказала она.

Она также рассказала, что у нее были трудности с биглями и дудлями (помесями с пуделем). Она заявила, что собаки этих двух пород, за которыми она ухаживала, имеют "самый раздражающий лай в мире", который "никогда не заканчивается". Она добавила, что, по ее опыту, эти породы также довольно агрессивны по отношению к другим собакам.

Ранее УНИАН рассказывал, что некоторые породы собак не знают, когда они сыты, поэтому, чтобы эти животные оставались здоровыми, нужно следить, чтобы они не воровали еду, тщательно контролировать размер их порций, а также следить за тем, сколько они весят.

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