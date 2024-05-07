Мирошниченко также объяснил, каким образом ВВК будет принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного к службе.

Возможность обжалования решения ВВК останется в обновленном законодательстве, заявил в эфире телемарафона офицер Центральной военно-врачебной комиссии Дмитрий Мирошниченко.

"Мы ее усовершенствовали. Отныне, если человека осмотрела военно-врачебная комиссия, он не согласен с этим заключением и штатная ВВК принимает решение, что есть основания человека повторно осмотреть, потому что было что-то неучтено или неправильно записано, бывает разное, то теперь такое мероприятие будет проводиться в другом учреждении здравоохранения. Не в том, в котором было принято постановление, которое обжалуется. Чтобы не та комиссия, которая приняла решение, снова его принимала", - пояснил Мирошниченко.

Он также объяснил, каким образом ВВК будет принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного к службе.

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"Индивидуальную оценку несколько упростили в этом положении, ведь определили более четкие критерии для установления степени годности - от годного, до полностью непригодного. Пересмотрели расписание болезней, объяснения к нему в таблице дополнительных требований к состоянию здоровья. Пересмотрели также взгляды на признание пригодности или непригодности лиц, получивших тяжелые ранения и имеющих ампутацию или отсутствие органов зрения", - отметил Мирошниченко.

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