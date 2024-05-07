Запомните, когда сажать помидоры в открытый грунт и теплицу, чтобы урожай был огромным.

Помидоры, как культура для выращивания, точно попадают в лидирующие позиции на огороде у каждого дачника. Сортов много, все они разные, но любой огород ежегодно высаживает томаты себе на грядку. УНИАН расскажет, когда высаживать помидоры в открытый грунт и в теплицу по лунному календарю.

Когда высаживать помидоры - благоприятные даты в мае

Учитывая тот факт, что томаты менее требовательны к высокой температуре почвы, чем те же огурцы или баклажаны, то высаживать их в теплицу можно уже в середине апреля. Если чувствуете, что земля прогрелась недостаточно, допустимо полить ее горячей водой, укрыть черной пленкой и подождать неделю.

С открытым грунтом дела обстоят иначе - там нет таких комфортных условий для томатов, как в теплице, поэтому переносить рассаду нужно в начале мая, используя пленку или нетканку. Отсутствие укрытия для томатов возможно только в начале июня, когда вы будете уверены, что не "ударят" заморозки.

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Интересный нюанс: многие дачники считают, что идеальное время для высадки помидоров в открытый грунт - 20-25 мая. Такие посадки дают в два раза больше урожая, чем те, что оказались в земле в июне. Даже если ночью будет холодно, вы всегда можете укрыть томаты пленкой, а утром убрать ее.

Лунный календарь подскажет, когда высаживать помидоры в теплицу или открытый грунт - в мае лучше всего это делать 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 или 21 числа.

Как сажать помидоры в открытый грунт и в теплицу - инструкция

Важно запомнить, как правильно сажать помидоры в открытый грунт, чтобы получить ранний урожай и наслаждаться не только вкусными, но и большими плодами.

И для теплицы, и для открытого грунта рассаду нужно "закалить" перед высадкой, иначе она погибнет в экстремальных условиях. Для этого за 7-10 дней до высадки начните ежедневно выносить томаты на воздух и оставлять там на 2-3 часа. Постепенно увеличивайте время пребывания на улице до 8-10 часов (даже можно оставлять на ночь, если нет заморозков).

В грунт и в теплицу высаживать помидоры нужно следующим образом:

полить растения за 1 час до высаживания;

выкопать лунки на грядке по размеру горшка, в котором росла рассада;

положить в каждую лунку горсть древесной золы, измельченную яичную скорлупу, луковую шелуху и 1 ч. л. суперфосфата;

полить лунки дрожжевым раствором (10 г на ведро воды) для стимуляции роста рассады;

переложить сеянцы с комком земли в ямку так, чтобы корни свисали вниз.

В конце вам останется только присыпать корни томатов рыхлой землей, уплотнить почву и полить водой. Также можно сверху посыпать грунтом или компостом.

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