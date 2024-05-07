В ТЦК Кривого Рога умер военнообязанный: что известно

По предварительным данным, мужчина скончался из-за резкого ухудшения состояния здоровья, что сопровождалось признаками эпилептического приступа.

В Саксаганском территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге умер военнообязанный.

Как сообщает в Facebook Днепропетровский областной ТЦК и СП, событие произошло 5 мая. Мужчина умер из-за резкого ухудшения состояния здоровья, что сопровождалось признаками эпилептического приступа.

"Была немедленно вызвана "скорая", до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь. Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", - говорится в сообщении. Видео дня

По факту смерти мужчины продолжаются следственные действия.

Как сообщает "Громадське", дочь умершего мужчины заявила, что у ее отца не было эпилепсии, а умер он якобы из-за избиений со стороны работников ТЦК.

По словам девушки, ее отца забрали в военкомат, чтобы мобилизовать. Мать дважды навещала его, передавая деньги на военное снаряжение. Во время первого посещения мужчина был в обычном состоянии, однако во второй раз мать вроде бы заметила следы побоев.

Девушка заявила, что собирает информацию по этому случаю и готовит публикацию в соцсетях.

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Как сообщал УНИАН, на Закарпатье по дороге в учебный центр умер военнообязанный, у которого случился эпилептический приступ. Отмечается, что офицер сопровождения оказал мужчине первую домедицинскую помощь и вызвал врачей. Однако, скорая не успела спасти жизнь мобилизованного .

Отметим, что это не первый подобный случай смерти мобилизованного от эпилепсии. Ранее от эпилепсии умер другой мобилизованный - 29-летний житель Одесской области Борис Глушак.

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