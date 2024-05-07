Истребитель якобы упал в районе Валуек, но местные отрицают, что авария произошла поблизости.

Российские СМИ узнали детали сбития Су-34 в понедельник, 6 мая. По данным инсайдерских каналов, самолет мог упасть в Белгородской области РФ.

Как пишет канал "Досье шпиона", перед падением истребитель выполнял боевую задачу в районе Валуек Белгородской области. Борт принадлежал 47 бомбардировочному авиаполку 105-й смешанной авиадивизии ВКС РФ (аэродром "Балтимор", Воронеж).

На борту во время крушения находился экипаж из двух пилотов. Летчики Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков не успели катапультироваться и погибли.

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Белгородский телеграм-канал "Пепел" отмечает, что жители Валуек не слышали взрывов и других звуков крушения самолета, поэтому Су-34 мог упасть и на территории Украины.

Падение Су-34 - Россия потеряла лучший экипаж

Как сообщал УНИАН, российские захватчики заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34 в Белгородской области.

Близкий к Воздушно-космическим силам Российской Федерации Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что 6 мая на борту бомбардировщика под номером "21" погиб "лучший экипаж". "Женя и Володя. Опытный, подготовленный, взлетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины", - написал он.

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