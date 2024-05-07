Участники рынка оценивают геополитическую напряженность, которая потенциально может затянуться.

Во вторник, 7 мая, фьючерсы на нефть марки Brent в 06:35 GMT выросли на 9 центов, или 0,11%, до 83,42 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 7 центов, или 0,09%, до 78,55 доллара за баррель. Об этом сообщает Reuters.

"Цены на нефть повысились сегодня утром, поскольку некоторые препятствия в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привели к тому, что участники рынка оценивают геополитическую напряженность, которая потенциально может затянуться", – сказал аналитик IG Еп Джун Ронг.

Напомним, вчера группировка ХАМАС согласилась на перемирие в Газе, однако Израиль заявил, что будет продолжать операцию в городе Рафах. В свою очередь, Соединенные Штаты заявили, что речь пока не идет о полномасштабном наступлении.

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Сейчас участники рынка с нетерпением ждут данных по запасам сырой нефти в США. Согласно предварительному опросу Reuters, который провели в понедельник, запасы нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах сократились. Аналитики считают, что за неделю до 3 мая запасы нефти могли в среднем сократиться примерно на 1,2 млн баррелей.

Цены на нефть – что надо знать

Ранее сообщалось, что цены на "черное золото" потерпели рекордное падение за три месяца. Brent за прошедшую неделю уменьшилась в цене на 6,2%, в то время как WTI снизилась на 5,6%. Среди причин такой динамики называли опасения относительно высокой инфляции в США, а также уменьшение (как тогда казалось) геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

В понедельник, 6 мая, цены на нефть стали расти. Это было вызвано, в частности, пониманием призрачности перспектив соглашения о прекращении огня в секторе Газа и ценовой политикой Саудовской Аравии.

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