Каждая из трех стран, которые посещает китайский лидер, рассматривается как потенциальный рычаг для расшатывания разногласий на Западе,

Впервые за пять лет президент Китая Си Цзиньпин отправился в европейское турне, планируя посетить Францию, Сербию и Венгрию. Остановки, выбранные лидером Китая, вполне понятны, если смотреть с точки зрения Пекина. По стратегическим и экономическим причинам Китай очень хочет нарушить единство как НАТО, так и ЕС. Каждая из трех стран, которые посещает Си, рассматривается как потенциальный рычаг для расшатывания трещин на Западе, пишет Financial Times.

Французское направление

Отмечается, что китайские эксперты по вопросам внешней политики очарованы французскими разговорами о необходимости достижения Европой "стратегической автономии" от США. Правительство Си Цзиньпина также было в восторге, когда президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, что Европа не заинтересована в защите Тайваня от потенциального китайского вторжения. Хотя были предприняты определенные попытки объяснить эти замечания, китайцы с благодарностью отметили, что Франция позже заблокировала усилия по открытию офиса связи НАТО в Токио.

"Держать страны НАТО подальше от Азии и не дать Америке связать своих союзников в Азии и Европе является ключевой целью китайской внешней политики... Поездка Си Цзиньпина в Европу также имеет сильную экономическую составляющую. И в этих вопросах Франция является гораздо более сложным партнером. Макрон, возможно, не бросит вызов Китаю из-за Тайваня, но будущее французской автомобильной промышленности – это другое дело", – говорится в статье. Видео дня

По словам автора, китайские электромобили имеют огромное экономическое преимущество над европейскими и американскими конкурентами. Экспорт этих электромобилей имеет решающее значение для планов Пекина по оживлению китайской экономики. Но при мощной поддержке Франции Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении китайских электромобилей.

Сербская часть визита

Укзано, что сербская часть европейского визита даст китайскому лидеру шанс донести до Европы геополитическое послание. Визит Си совпадет с 25-й годовщиной бомбардировки НАТО китайского посольства в Белграде во время войны в Косово. Это позволит Китаю подчеркнуть аргумент, который также поддерживает Россия, что НАТО является агрессивной и опасной организацией. В то же время НАТО всегда настаивал на том, что бомбардировка китайского посольства была несчастным случаем.

Антинатовский месседж Си может быть хорошо воспринят на родине. Но говорить европейцам, что они являются вассалами Америки и что НАТО является опасной организацией – это послание, которое большинство европейцев будет считать в лучшем случае оскорбительным, а в худшем – угрожающим, говорится в публикации.

Планы на Венгрию

Третья остановка Си Цзиньпина – Венгрия, которая является членом НАТО. Тем не менее, лидер страны Виктор Орбан позиционирует себя как наиболее пророссийский голос внутри западного альянса, выполняя аналогичную услугу для Китая. Венгрия заблокировала несколько резолюций ЕС с критикой Китая.

Во время недавнего визита в Пекин министр иностранных дел Венгрии отнесся скептически к идее, что Китай имеет "избыточные мощности" в сфере электромобилей. Венгрия имеет прямую выгоду от такой позиции, поскольку по крайней мере один китайский производитель электромобилей планирует использовать страну как производственную базу.

Восприятие визита европейцами

По словам журналистов, решение Си посетить Сербию и Венгрию усложнит убеждение большинства других европейцев в том, что он приезжает с дружественными намерениями. Сербия находится вне ЕС и НАТО, а Венгрия подрывает обе организации изнутри. Обе страны дружественны к России. Тот факт, что вскоре после этого Си вернется домой, чтобы принять Владимира Путина в Пекине, углубит европейские опасения относительно истинных намерений Китая. Для большего результата, китайский лидер должен был бы предложить более сложный маршрут, заключает автор.

Визит президента Китая в Европу

Си Цзиньпин 6 апреля уже посетил Францию. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Париже приветствовал обязательство Китая "воздерживаться от продажи любого оружия" России.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Париже также провела встречу с лидером Китая Си Цзиньпинем. Разговор, в частности, касался темы войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: