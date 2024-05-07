Возможно, некоторые украинские беспилотники оснащены ракетами, чувствительными к источникам тепла, узнали журналисты.

Идет полномасштабная война в Украине, и стала известна важная особенность украинских беспилотных надводных аппаратов - они, похоже, имеют собственные ракеты для противовоздушной обороны. Речь может идти о советской управляемой Р-73 класса воздух-воздух малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.

Ракета Р-73 чувствительна к источникам тепла, таким, как двигатель самолета, ей не нужна телеметрия от ракеты-носителя для наведения, пишет Forbes. "Устанавливая Р-73... украинские силы добавляют еще одну роль своим все более универсальным БНА. Большинство украинских БНА являются односторонними ударными катерами: начиненные взрывчаткой, они таранят российские военные корабли. Существует также версия Sea Baby, которая может стрелять неуправляемыми ракетами... Возможно, самый большой украинский тип надводных дронов также несет радиопомехи", - отмечается в материале.

По сведениям журналистов, возможно, ПВО украинского надводного дрона уже совершила первое воздушное убийство. "По крайней мере один, а возможно, два российских вертолета попали в аварию над Черным морем 9 и 10 апреля. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук (сейчас он занимает должность руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга, - Ред.) заявил, что 9 апреля разбился Ка-27. Многочисленные источники подтвердили, что второй вертолет, Ми-24, разбился 10 апреля", - подчеркивается в статье.

Видео дня

Плетенчук утверждал, что вражеский Ка-27 ликвидирован во временно оккупированном россиянами Крыму. По его словам, вертолет "что-то искал и нашел". "Если россияне действительно потеряли Ка-27 9 апреля, и этот вертолет искал БНА, нашел ли он БНА, вооруженный ракетами...?", - поставили вопрос журналисты.

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Стоит отметить, что украинские надводные дроны уже не раз атаковали российские корабли и имеют немалый "улов". Впервые такие беспилотники атаковали флот противника в октябре 2022 года, тогда в порту Севастополя они подбили два вражеских корабля. 6 мая стало известно, что у берегов Крыма украинский беспилотник поразил скоростной катер серии "Мангуст".

Стоит отметить, что в целом за время полномасштабного вторжения России на нашу территорию захватчики уже потеряли 26 кораблей/катеров и 325 вертолетов.

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