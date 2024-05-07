С помощью специальных буев ученые будут изучать направление и скорость течения, температуру и соленость воды на разных глубинах океана.

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Украины присоединился к большому международному проекту OCEAN:ICE - "Обмен между океаном и криосферой в Антарктиде: влияние на климат и Землю в целом". Он реализуется в рамках программы "Горизонт Европа", финансируемой Европейской Комиссией.

В сообщении центра говорится, что в консорциум также входят партнеры из Великобритании, а главная цель проекта - оценить влияние на Землю ключевых процессов, которые происходят на Антарктическом ледниковом щите и в Южном океане. Это, в частности, повышение уровня моря, формирование глубоководных течений, изменения океанической циркуляции и климата.

"Потеря антарктического льда ведет к повышению уровня моря, и большая часть такого таяния происходит на границе океана и ледяного покрова под влиянием теплых океанических течений. Собственно, OCEAN:ICE исследует процессы, вызывающие это таяние", - уточняют ученые.

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Говорится, что НАНЦ заполнит некоторые пробелы в полевых данных благодаря использованию в Южном океане дополнительного набора инновационного оборудования - профилирующих (арго) буев. Это автономные океанографические инструментальные платформы для подводных измерений, которые не имеют двигателя и не требуют постоянного обслуживания судном или человеком.

"Такие буи подробно измеряют физические и химические параметры океана, например, направление и скорость течения, температуру и соленость воды на разных глубинах. Эти данные помогут лучше понять сезонный обмен между холодными водами моря Уэдделла и относительно теплыми водами центрально-западной части Антарктического полуострова", - рассказали ученые.

Кроме того, исследователи НАНЦ будут изучать влияние осадков (снегопада и дождя) на баланс массы льда шельфового ледника, используя региональную модель атмосферы с высоким разрешением.

Как добавляется, сначала указанный проект реализовывал консорциум из 17 партнеров во главе с Датским метеорологическим институтом (DMI). В прошлом году DMI и НАНЦ подали заявку и получили дополнительное финансирование в рамках программы "Горизонт Европа", чтобы привлечь Украину как нового партнера.

"Участие НАНЦ расширит OCEAN:ICE, добавив новые полевые наблюдения и их анализ, а также инновационное численное моделирование океанических и атмосферных процессов в регионах, которые пока не представлены в проекте. Логистическая поддержка НАНЦ увеличит имеющуюся сеть наблюдений в пока неохваченных районах вокруг Антарктиды, что позволит заполнить пробелы и стать действительно циркумполярным проектом", - отметила координатор проекта от DMI Рут Моттрем.

В научном центре также отмечают, что среди преимуществ проекта для Украины - дополнительное финансирование для развития сотрудничества между отечественными нашими и иностранными учеными, а также развитие исследовательских возможностей украинского судна "Ноосфера".

Исследования на "Ноосфере"

На украинском ледоколе "Ноосфера" провели важные геологические исследования, которые "расскажут" об изменении климата планеты за последние 20 тыс. лет. В частности, во время рейса ледокола из Чили к полярной станции "Академик Вернадский" ученые продолжили геологические исследования Южного океана. Украинские ученые их начали в первом антарктическом сезоне судна (2022 год), а сейчас удалось взять 7 колонок донных отложений в 7 точках недалеко от станции - в районе пролива Пенола и Френч, где обнаружены тектонический разлом и ледниковые долины. На борту поднятые образцы подробно описали, сфотографировали и разделили на части для доставки в Украину. Далее их будут изучать в лабораториях Киева и Одессы.

Донные отложения - это своеобразная "запись" истории Земли. Их анализ позволяет понять, что происходило на планете тысячи и миллионы лет назад, и делать прогнозы на будущее, в частности, относительно глобального климата.

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