Из этого металлолома украинские предприятия уже могли бы изготавливать сталь.

Отказ государственной компании "Укрзалізниця" продавать лом через аукционы "Прозорро" является очень нелогичным, ведь она обеспечивает значительную долю этого сырья на рынке, и могла бы помочь развитию украинской экономики. Об этом заявил аналитик GMK Center Андрей Глущенко, комментируя отказ УЗ продавать лом.

"На самом деле я считаю, что это является проблемой совершенно нелогичной, почему Укрзалізниця не хочет этот металлолом продавать. Это достаточно существенное количество для украинского рынка. Из этого металлолома украинские предприятия уже могли бы изготавливать сталь, которая пошла бы на нужды украинской экономики, в том числе - военно-промышленного комплекса", - подчеркнул эксперт.

Он также высказал предположение, что, возможно, компания собирается реализовать свое сырье в обход государственных аукционов.

Видео дня

"Возможно, Укрзализныця рассчитывает как-то продать на экспорт этот металлолом. Потому что когда-то такие разговоры были неофициальные", - сказал он.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски.

По оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас имеются до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн., которые недополучает УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн.