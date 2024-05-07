Пограничники призывают украинцев не рисковать своей жизнью и не пытаться незаконно пересекать границу по реке Тиса.

В реке Тиса обнаружили тела еще трех мужчин-утопленников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. "О страшной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области. В ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет", - говорится в сообщении.

Пограничники призывают украинцев не рисковать своей жизнью. "Несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в течение 6 мая в реке Тиса обнаружили сразу шесть тел утопленников. В частности, 4 тела были обнаружены на украинской стороне, 2 тела - на румынской стороне.

6 мая пограничники сообщали, что в целом обнаружили 25 утопленников в Тисе во время незаконного пересечения реки. Стоит отметить, что по реке Тиса украинское государство граничит с Румынией.

Напомним, что мужчин призывного возраста не выпускают из Украины без разрешения. Мобилизация в Украине сейчас с 27 до 60 лет.

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