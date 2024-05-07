Свежий рейтинг составили на основе отзывов путешественников.

Новою Зеландию признали самой красивой страной мира по версии читателей британских путеводителей Rough Guides. Она сместила с первого места прошлогоднего лидера опроса Италию.

Как отмечают составители свежего рейтинга, эта страна поражает туристов удивительными пейзажами и разнообразными ландшафтами, где зеленые горные вершины сменяются живописными пляжами.

На втором месте в рейтинге оказалась уже упомянутая выше Италия, где "каждый может найти себе что-то по вкусу", а замкнула тройку лидеров Канада с ее "впечатляющими пейзажами и невероятной дикой природой".

Видео дня

20 самых красивых стран мира по версии Rough Guides 2024

1. Новая Зеландия

2. Италия

3. Канада

4. Швейцария

5. Франция

6. Великобритания

7. Норвегия

8. Австралия

9. Греция

10. Южная Африка

11. США

12. Чили

13. Исландия

14. Аргентина

15. Хорватия

16. Индия

17. Индонезия

18. Португалия

19. Словения

20. Япония

Как сообщал УНИАН, ранее Новая Зеландия также возглавила рейтинг стран мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.