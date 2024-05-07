В 'ЛНР' россиянин изнасиловал и жестоко убил 17-летнюю девушку

Мужчина испугался, что его поймают, поэтому ударил жертву ножом в сердце.

Россиянин из Владимирской области изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в оккупированной "ЛНР".

Как сообщает российское издание ASTRA, несколько дней назад в оккупированных Ровеньках Луганской области исчезла 17-летняя местная жительница Анастасия В. 4 мая ее тело нашли в лесополосе в поселке Дзержинский. По подозрению в убийстве девушки задержали гражданина РФ, уроженца Владимирской области, 33-летнего Андрея Курбасова.

Как сообщил источник канала, мужчина признался, что изнасиловал девушку в машине, а затем, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка Курбасов закопал и обложил камнями.

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Другие преступления россиян в Украине

Как писал УНИАН, российская армия систематически совершает военные преступления в Украине, что подтверждается в частности отчетами ООН. При этом россияне прибегают фактически ко всем видам таких преступлений - от неизбирательного применения мощного оружия в густонаселенных местностях до целенаправленных убийств, пыток и изнасилований.

Отдельной проблемой являются систематические убийства военнопленных и пытки над пленными и похищенными гражданскими в российских тюрьмах.

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