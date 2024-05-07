Аналитик утверждает, что ни одна новая логистическая ветка не сможет обеспечить в режиме 24/7 – нон-стоп южную группировку противника.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя недавнюю публикацию о якобы неактуальности Керченского моста, заявил, что по данному путепроводу постоянно прибывают военные грузы для российской армии. Эксперт подверг критике рекомендации Molfar о том, что ЗСУ не следует прилагать усилий для уничтожения моста.

"С удивлением узнал, что согласно выводам одной OSINT-группы, Керченский мост утратил свою значимость поскольку, уже почти как год по нему не проводится доставка военной техники и в целом, военной компоненты… Гражданские грузы и пассажирские перевозки продолжают, а вот военные грузы – нет", — написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Эксперт утверждает, что информация о "неактуальности моста" не соответствует действительности. По его данным, перевозка техники, боеприпасов и прочего материально-технического оснащения оккупационных войск по железнодорожной ветке этого путепровода как продолжалась, так и продолжается. В частности, в Керчь регулярно прибывают составы с соответствующим грузом и местные мониторинговые каналы, такие как "Крымский ветер", "АРК" и прочие, постоянно этот процесс фиксируют и сообщают о нем.

Видео дня

Аналитик также обращает внимание, что перевозка цистерн с нефтепродуктами по мосту – это горюче-смазочные материалы для российских объединенных войск.

"Пассажирские вагоны – это перевозка личного состава. Что жд-ветка, что автомобильная, продолжают активно использоваться, а Крым играть роль транзитного, логистического узла, заменить который ни одной дорогой через Мариуполь и Бердянск – невозможно", — добавляет эксперт.

Он подчеркивает, что ни одна новая логистическая ветка не сможет обеспечить полностью, в режиме 24/7 – нон-стоп, южную группировку противника, численностью почти 200 тысяч человек.

"А потому, крайне диссонирующие выводы, с учетом, буквально, притянутого за уши нарратива, что "Керченский мост нет нужды атаковать"… Серьезно?", — написал Коваленко.

Уничтожение Крымского моста

Напомним, издание The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков крупнейшего частного разведывательного агентства Molfar заявило, что после неоднократных атак Украины РФ перестала использовать Крымский мост для снабжения своих войск. Отмечается, что Россия перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию. В связи с этим, отмечалось, что мост "больше не может представлять собой эффективную военную цель для вооруженных сил Украины".

Авиационный эксперт Константин Криволап также высказал мнение, что сейчас Крымский мост не представляет критической логистической ценности, есть более приоритетные цели для поражения:

Вас также могут заинтересовать новости: