18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации, но некоторые ее правила уже существенно изменились.

Мобилизация в Украине военнообязанных от 18 до 60 лет продолжается. Закон о мобилизации, который был подписан президентом 16 апреля и предусматривает ряд изменений, вступит в законную силу лишь 18 мая. Между тем, сам процесс мобилизации уже изменился - рассказываем, что и для кого поменялось и что ожидается еще.

Мобилизация с 25 лет

Новый закон о мобилизации 2024 предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Но это правило уже работает - 2 апреля 2024 года президент Украины подписал другой закон №3127-IX, который был принят Верховной Радой в июне прошлого года. Вступил в силу этот документ 4 апреля 2024.

До этого украины в возрасте от 18 до 27 лет считались призовниками и могли пойти служить только добровольно, а мобилизовать их могли лишь с 27 лет. Теперь же мобилизовать могут и тех, кому исполнилось 25 - их переводят из категории призывников на учет военнообязанных.

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Отмена статуса "ограниченно годен"

В новом законе о мобилизации нет такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе" - будут только пригодные и непригодные. Но это правило тоже уже работает - 4 мая вступил в силу закон №3621-IX о правах военных на социальную защиту. Согласно ему статус ограниченно годен к военной службе отменяют, и все, кто ранее был признан ограниченно пригодным, должен будет пройти повторную ВВК в течение 9 месяцев.

Правда, пока нет необходимых критериев, чтобы определять степень пригодности - они появятся после того, как подзаконные нормативно-правовые акты (в частности приказ № 402 Минобороны Украины), приведут в соответствие с новым законом. До этого у ВВК нет правовой основы, чтобы действовать по нормам нового закона.

В принятом законе №3621-IX также предусмотрено, что военные смогут брать единоразовый отпуск при рождении ребенка и находиться 12 месяцев на непрерывном лечении за границей (ранее они должны были каждые 4 месяца проходить в Украине медкомиссию).

В этом же документе установлена норма о выплате не менее 15 млн гривен компенсации семье погибшего военнослужащего - это же предусматривает и новый закон о мобилизации.

Реестр "Оберег"и электронный кабинет военнообязанного

4 апреля вступил в силу еще один закон №3549-IX, который устанавливает порядок обработки и использования данных в реестрах для воинского учета. Речь идет о электронном реестре военнообязанных "Оберіг", который уже работает. Но теперь у него будет больше взаимодействия с другими госреестрами - это позволит ТЦК получить больше данных о военнообязанных и избежать ошибок в работе, например, выдачи дублированных повесток, очередей в военкоматах.

На базе "Оберега" планируют запустить электронное бронирование и выдачу электронных военных билетов. Что еще важно - функционал и наполнение е-реестра даст возможность военным подавать онлайн-заявление на получение статуса УБД (участника боевых действий) и в короткие сроки получить его. Процедура будет быстрой, не требующая много времени и сил.

Этот же документ обещает запустить электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста - с 18 мая Минобороны уже представит мобильное приложение. В нем можно будет обновить свои данные без визита в военкомат и посмотреть, какие данные содержатся о военнообязанном в "Обереге" и, при необходимости, дополнить или исправить их. Напомним, что регистрация в е-кабинете военнообязанного является исключительно добровольной.

К чему еще готовиться в мае - большие штрафы для уклонистов и мобилизация осужденных

Ранее мы уже рассказывали, какие изменения предусматривает новый закон о мобилизации и что заработает с момента вступления в силу документа.

Кроме этого, в апреле в первом чтении был принят законопроект №10379 - он предлагает существенно поднять штрафы для уклонистов за нарушение правил воинского учета. К примеру, сейчас за отказ от повестки или неявки в военкомат штрафуют на 3400 - 8500 грн, новые штрафы могут быть такими:

в мирное время - "влетит" от 5 100 до 8 500 грн (для гражданских), от 17 000 до 34 000 грн (должностные и юридические лица);

в военное время - от 17 000 до 25 500 грн и от 34 000 до 59 000 грн соотвественно.

В первом чтении был принят еще один законопроект №11079-1 - мобилизация осужденных в Украине. Документ предлагает мобилизировать на добровольной основе тех, кто отвечает требованиям службы в отдельных специализированных подразделениях и воинских частях. Не смогут к ВСУ присоединиться осужденные за преступления против нацбезопасности Украины, убийство двух или более лиц, а также за сексуальное насилие и смертельное пьяное ДТП.

Оба этих законопроекта еще должны быть приняты во втором чтении.

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