Первая половина месяца будет более прохладной.

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, будет ли май для Киева теплым, и когда именно температура повысится. Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, какая погода будет до конца мая, и какой погоды ожидать в Киеве 26 мая, когда будет отмечаться день города.

"До конца мая температура воздуха будет постепенно повышаться. Первая половина будет прохладнее, а вторая будет значительно жарче. Там 26-28 градусов может быть в отдельные дни", - сказала Мартазинова и добавила, что это касается как раз Киева.

Сейчас же, отметила метеоролог, ожидается похолодание. А после выхода из него температура будет резко повышаться. "Это после 15-16-го", - сообщила она.

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На уточнение, означает ли это, что будет холодно до 15-16 мая, эксперт подчеркнула, что "отдельные дни будут очень холодные, а так - вялые будут дни, не "летние", в любом случае". "А потом температура будет резко расти. И мы подходим к лету", - сказала она.

Мартазинова также рассказала, что сейчас погодные условия имеют региональною "полосатость". "Если раньше было в широтном направлении, то теперь по меридианам. То есть, западная Украина будет иметь свои погодные условия, центральные районы - свои погодные условия и восточные - будут свои иметь погодные условия", - отметила метеоролог и добавила, что ее прогноз касается, в основном, центральных районов.

В то же время, отметила она, о погоде на лето говорить пока рано, поскольку погодные условия очень неустойчивые, ожидается еще несколько похолоданий.

Погода в мае 2024 - прогноз

В апреле в комментарии УНИАН кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что в мае в Украине будут преобладать более высокие температуры, чем обычно характерны для этого месяца.

"Но если апрель ожидается на два-четыре градуса выше нормы, то температура в мае может быть не столь аномально высокой, как в апреле. Но все равно и май ожидается теплый", - сказала она.

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