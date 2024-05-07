А на ужин она любила сырую морковь.

Голливудская икона Мэрилин Монро у многих ассоциируется с высокой модой, кинематографическим гламуром и бриллиантами. Однако пищевые привычки кинодивы были гораздо проще.

Как пишет Into the gloss, в интервью сентябрьскому выпуску журнала Pageant (ныне не существующего) за 1952 год Монро объяснила, что некоторые люди считали ее пищевые привычки "совершенно странными".

"Перед тем, как принять утренний душ, я начинаю разогревать чашку молока на плите, которую держу в гостиничном номере. Когда жарко, я разбиваю в молоко два сырых яйца, взбиваю вилкой и пью, пока одеваюсь. Я дополняю это мультивитаминной таблеткой, и я сомневаюсь, что кто-то из врачей мог бы поспешно порекомендовать более сытный завтрак для работающей девушки", - отмечала актриса.

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Любимая закуска Мэрилин Монро

Возможно, кого-то удивит, но еще одним фаворитом звезды была сырая морковь. Ее она выбирала на ужин в качестве гарнира к жареному мясу - бараньим отбивным, стейкам или печени.

"Я обычно съедаю четыре-пять сырых морковок к мясу, и все. Я, пожалуй, наполовину кролик. Мне никогда не надоедает сырая морковь", - шутила Монро.

По ее мнению, именно такой преимущественно белковый рацион позволял им часто баловать себя мороженым с помадкой в кафе, мимо которого она ехала домой с вечерних театральных занятий.

Что едят звезды

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