Россияне много атаковали на Бахмутском, Навопавловском и Купянском направлениях.

За прошедшие сутки на фронте горячее всего было на Авдеевском направлении, где украинскими защитниками отражена 31 атака российских оккупантов. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, в целом враг нанес 2 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Также сказано, что на Купянском направлении украинские воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполовки Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении украинские воины отбили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Новый, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Также, на Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Как отмечает Генштаб, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск.

Однако, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как отмечается в сводке, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

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Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 476 тыс 460 человек, в том числе 1160 за минувшие сутки.

Ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий считает, что для РФ пока нет смысла открывать новый фронт на поле боя, поскольку она имеет успехи в Донецкой области.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал, что российские захватчики сейчас сосредоточили основной удар на Покровском и Кураховском направлениях.

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