Варшава ранее предоставила Киеву более 20 тысяч терминалов.

Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине. Об этом в Telegram заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по итогам встречи с польским министром цифровизации Кшиштофом Гавковским.

"Польша – наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом... Договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов", – рассказал министр.

Также, по его словам, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, чтобы дальше внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления. К тому же обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.

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Starlink во время войны

Ранее УНИАН писал, что Пентагон обнародовал, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 миллиона долларов.

Однако не только Украина использует Starlink. Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что решение о блокировании терминалов Starlink для россиян на фронте сейчас на стороне американской компании SpaceX. Украинская сторона свою работу уже выполнила.

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