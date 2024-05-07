Захватчики также потеряли еще один танк, 13 орудий, миномет и 6 единиц автобронетехники.

На двух направлениях - Ореховском и Херсонском - российская оккупационная армия за прошедшие сутки неоднократно пыталась "подвинуть" украинских защитников, но в боях и во время огневого ответа со стороны ВСУ потеряла более 130 солдат и почти три десятка единиц вооружения и техники.

"Предыдущие сутки в операционной зоне прошли в контрбатарейном противостоянии и отражении вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций, однако не преуспел", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили 6 штурмов: 2 - в районе Старомайорского и 4 - в районе Работино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг трижды штурмовал позиции ВСУ, но, понеся потери, отошел. В то же время Силы обороны наносили огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам противника.

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В результате в течение суток на указанных двух направлениях стало меньше на 135 российских солдат, часть из которых - безвозвратные потери. Также поражено 26 единиц вооружения и военной техники захватчиков - танк, 13 пушек, миномет, 6 единиц автобронетехники, 3 разведывательных дрона, аэрофотостанция и лодка. "Уничтожено 2 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали большое количество ударных дронов различных типов, постоянно осуществляют аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 192 разведывательных беспилотников.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, агрессор применил 202 FPV-дрона, 13 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с дронов различных модификаций 187 осколочных боеприпасов.

В результате применения врагом средств поражения по Херсону и около десятка населенных пунктов Херсонщины повреждены админздания, многоэтажки, частные жилые дома, газопровод и гражданские автомобили. На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, на Днепропетровщине враг бил по Никопольщине, Мировской и Марганецкой громадах - повреждены частные жилые дома, хозяйственная постройка, магазин, газопровод и линии электропередачи, на Запорожье - 8 населенных пунктов, там также пострадали частные дома и хозяйственные постройки.

Также говорится, что кораблей флота противника в Черном и Азовском морях сейчас не наблюдается. Российские ракетоносители находятся в пунктах базирования. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг продолжает менять места стоянок.

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5 мая в зоне ответственности Сил обороны юга Украины горячее всего было на Ореховском направлении, где было шесть попыток противника выбить ВСУ с их позиций. В то же время в течение суток было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 144 человека (убитые и раненые).

Также враг потерял 64 единицы вооружения и военной техники. В частности, это пять танков, семь пушек, станковый автоматический гранатомет, миномет, 29 единиц автобронетехники, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1", пять разведывательных БПЛА, семь аэрофотостанций, камера видеонаблюдения, два трансформатора и три лодки. Также уничтожен наблюдательный пункт и полевой склад технического имущества противника.

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