Уже с 8 мая на погоду в Украине будет влиять антициклон.

После достаточно длительной спокойной и солнечной погоды на этой неделе в Украине ожидаются более динамичные синоптические процессы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Сегодня с северо-запада ожидается атмосферный фронт, который повлечет кратковременные дожди, а со среды на Украину уже будет влиять поле повышенного давления и станет больше прояснений. В то же время во многих областях с 8 мая ночью ожидаются заморозки.

Сегодня в большинстве областей, 8 мая в Карпатах, на юге и востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории, а 9 мая и по всей в Украине будет без осадков.

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Температура 7 мая днем составит +21°...+26°, в западных и северных областях будет +15°...+20°.

8-9 мая ночью будет от +1° до +8°. 8 мая в большинстве западных, северных и Винницкой областях, а 9 мая по всей Украине, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5°. 9 мая на северо-востоке страны заморозки в воздухе 0...-3°. Температура днем 8 и 9 мая составит +10°...+17°, в южной части и на Закарпатье воздух будет прогреваться до +21°.

10 мая в Украине будет без осадков, лишь днем в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура на Закарпатье и в южной части ночью составит +5°...+10°, днем +14°...+20°. На остальной территории ночью будет +1°...+6°, на поверхности почвы заморозки 0...-5°, а днем столбики термометров покажут +10°...+16°.

Холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию Украины 7 мая, принесет дожди с грозами. Снижение температуры до +16...+20 градусов ожидается в западных, северных областях и в Винницкой области.

"В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14...+20 градусов, а в середине недели возможны заморозки", - также предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

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