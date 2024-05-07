Специальные силы ЦАХАЛ будут наблюдать за пропускным пунктом.

Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) взяла под контроль пограничный переход Рафах в секторе Газа.

Как сообщили в ЦАХАЛ, на месте осуществляется "оперативный контроль". Специальные силы будут наблюдать за пропускным пунктом. К операции привлекли бронетанковые подразделения.

Кроме того, под контролем Израиля оказалась центральная дорога, соединяющая северную и южную части сектора Газа.

Израильское издание Ynet сообщает, что в ходе операции были убиты 20 террористов и обнаружены три входа в тоннеле. Также уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль.

Нападение ХАМАС на Израиль и война в Газе

7 октября 2023 года боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Это сопровождалось массированным ракетным ударом. На своем пути боевики грабили, насиловали и убивали израильтян. После этого власти Израиля приняли решение о начале военной операции на территории сектора Газа.

А через полгода, 7 апреля, Израиль завершил активную стадию войны и выводит свои войска из южной части сектора Газа, при этом ЦАХАЛ удерживает северную и центральную часть сектора Газа отрезанными от юга.

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