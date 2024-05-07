Для удара по Крымскому мосту лучше всего подходит украинский надводный беспилотник Sea Baby, отметил эксперт.

Для того, чтобы был ликвидирован построенный российскими захватчиками Крымский мост, необходимо десятки тонн взрывчатки, а, возможно, даже и сотни.

Таким мнением поделился капитан запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко в эфире канала "Эспрессо". По его словам, для атаки на вражеский мост лучше всего подходит украинский надводный дрон Sea Baby, который может нести более тонны взрывчатки. Капитан добавил, что Крымский мост могут вывести из строя западные ракеты ATACMS и Storm Shadow, но все зависит от того, куда именно они попадут.

"...Чтобы полностью уничтожить этот мост нужно очень много взрывчатки. По моему мнению, это десятки тонн взрывчатки. Возможно, даже и сотни тонн. Поскольку этот мост является очень мощной конструкцией", - подчеркнул собеседник.

Видео дня

Продолжается война в Украине - новости, которые стоит знать

Украинская сторона заявляла, что намерена ликвидировали Крымский мост. На этом вражеском сооружении уже не раз раздавались взрывы, противникам приходилось перекрывать движение и проводить ремонтные работы.

Полковник запаса ВСУ Петр Черник в середине апреля говорил, что для ликвидации этого моста нужно нанести комбинированный удар - использовать различные беспилотники, а также ракеты Storm Shadow и ATACMS.

В начале мая издание The Independent, ссылаясь на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков крупнейшего частного разведывательного агентства Molfar, писало, что оккупанты больше не используют Крымский мост для обеспечения войск на материковой части украинского государства.

Вас также могут заинтересовать новости: