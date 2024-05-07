В этих областях заморозки будут не только на почве, но и в воздухе, что может быть губительным для местных культур.

В Украине три ночи подряд, 8 , 9 и 10 мая ожидаются заморозки. Для трех областей заморозки могут быть губительными, ведь они угрожают местным культурам. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Сегодня, 7 мая, атмосферный фронт вызовет в Украине дожди и грозы, а уже 8 мая он переместится на юго-восток, следовательно дожди пройдут и там.

Также с 8 мая ожидается очередной антициклон с севера, который обусловит прояснения, солнечную погоду без осадков, но одновременно и похолодание.

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"8-10 мая в ночные часы будет всего +1...+8 - и начинаются заморозки. 8 числа они будут в западных, северных и Винницкой областях на почве. 9 числа практически по всей Украине, кроме юга и Закарпатья на поверхности почвы заморозки интенсивностью 0...-5. Также 9-10 мая на северо-востоке страны заморозки могут быть даже в воздухе - 0...-3 градуса. Это считаются достаточно сильные заморозки", - сообщила эксперт по погоде.

По ее данным, ночи на 9 и 10 мая будут самыми холодными на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Именно эти ночи могут быть наиболее губительными для местных культур, поскольку заморозки прогнозируются не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

10 мая днем будет +10...+17 градусов, на юге и на Закарпатье - до +21. В западных областях очередной атмосферный фронт может вызвать небольшие кратковременные дожди и грозы.

Заморозки на Киевщине - прогноз

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе заморозки ожидаются и по территории Киевской области. Температура в ближайшие дни ощутимо снизится, а в ночные часы 8,9 и 10 числа по области будут заморозки на поверхности почвы.

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