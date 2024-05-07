Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 7 мая, снизился на 5 копеек и составляет 39,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 42,92 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 9 копеек и составляет 39,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,65 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 2 копейки и составляет 42,88 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

По словам директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, в первые дни мая наблюдалось оживление спроса на валюту со стороны населения, однако оно не было драматичным и не смогло нарушить курсовую стабильность на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: