У судна возникла неисправность, оно село на мель.

Грузовое судно ALEXIS, следовавшее из Украины в Египет, село на мель в проливе Босфор. В связи с этим было приостановлено движение судов в обоих направлениях. Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, у 229-метрового судна возникла неисправность перед волнорезом Istanbul Haydarpaşa. На место инцидента направлены группы спасателей, в частности, буксиры, быстроходные спасательные катера и водолазы.

"229-метровое грузовое судно под названием ALEXIS село на мель из-за неисправности механизмов перед волнорезом Istanbul Haydarpaşa во время перемещения из Украины в Египет... Движение судов через Босфор временно прекращено в обоих направлениях", – заявили в Главном управлении береговой безопасности.

Видео дня

Морской экспорт Украины

Ранее УНИАН писал, что временным морским маршрутом, которые Украина создала с партнерами после выхода России из Черноморской зерновой инициативы, воспользовались 1300 судов. Из украинских портов экспортировали 25 миллионов тонн продукции.

Созданный ВСУ морской коридор обеспечил экспорт грузов, объем которых превысил показатели работы в рамках Зерновой инициативы. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Вас также могут заинтересовать новости: