В середине недели ожидаются заморозки.

Во вторник, 7 мая, атмосферный фронт испортит погоду во многих областях нашей страны. Кое-где ожидается похолодание, дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию Украины 7-го мая, принесет дожди с грозами", - говорит синоптик. Только в Крыму и Приазовье осадки сегодня маловероятны.

Свежая воздушная масса с севера также обусловит снижение температуры воздуха в западных, северных областях и в Винницкой области до +16...+20 градусов. На остальной территории Украины, по прогнозу Наталки Диденко, теплая погода еще задержится.

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"Юго-западный и западный ветер будет в ближайшие сутки порывистым, порой даже со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду, осторожно!" - предостерегла синоптик.

В Киеве 7 мая также ожидается периодически дождь с грозой. Температура воздуха снизится и в течение дня составит +17...+19 градусов. Западный ветер в столице, по словам синоптика, ожидается порывистым.

"В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14...+20 градусов, а в середине недели возможны заморозки", - спрогнозировала эксперт по погоде.

На вторник, 7 мая, почти по всей Украине объявили повышенный уровень опасности. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют грозы и местами шквалы 15-20 м/с. Непогода обойдет стороной только юго-восток Украины.

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