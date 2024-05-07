Можно попробовать поэтапно работать над решением задачи.

Есть сложные загадки для детей и взрослых в виде головоломки, которые могут помочь научиться быстро обращать на что-то внимание, отбрасывать неважное и "включать" внимательность именно тогда, когда это нужно.

Такое свежее задание может вас заинтересовать - на картинке есть немало бабочек, и среди них есть такая, которую можно назвать странной. Следует очень быстро понять, в чем же дело, - на поиски странного насекомого нужно отвести всего 10 секунд.

Сложность этой загадки заключается в том, что на крыльях бабочек изображено много мелких элементов, их нужно рассмотреть, запомнить и потом быстро понять, что не так с одним из насекомых.

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Чтобы победить надо:

рассмотреть одну бабочку очень внимательно;

обратить внимание на другое насекомое, понять, все ли у них общее;

быстро рассмотреть остальных бабочек и выявить среди них странную.

Очень важно максимально быстро пройти эти все этапы.

Правильный ответ таков - на крыле одной из бабочек есть элемент, окрашенный красным цветом, а у остальных насекомых его нет.

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На оптической загадке все сразу видят большое количество рыжих кроликов, но разыскать надо 2 котов. На выполнение этой задачи следует потратить 6 секунд.

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