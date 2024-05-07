Вскоре осадки прекратятся, а температура снизится.

На этой неделе в Киевской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, через территорию Киевщины будет проходить атмосферный фронт с северо-запада, который обусловит кратковременные дожди и отдельные грозы.

А со среды, 8 мая, уже будет влиять антициклон, который поступит с севера и обеспечит прояснения и погоду без осадков.

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"Однако температурные показатели ощутимо снизятся, а в ночные часы 8,9 и 10 числа по области даже ожидаем заморозки на поверхности почвы", - предупреждают синоптики.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 7 мая

Сегодня, 7 мая, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с, местами шквалы будут достигать 15-20 м/с

Температура по области ожидается от +17° до +22°, а в Киеве столбики термометров покажут +18°...+22°.

Также до конца суток 7 мая по городу Киеву и Киевской области ожидается гроза, шквал 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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