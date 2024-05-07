Непогода обойдет стороной лишь несколько областей.

Сегодня, 7 мая, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток 7 мая в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

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Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

АР Крым.

Погода 7 мая - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы;. На остальной территории будет без осадков.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Днем в Карпатах и на Левобережье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем составит +21°...+26°, в западных, северных областях и на побережье морей +17°...+22°, а в Карпатах будет +10°...+15°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области +17°...+22°, а в Киеве термометры покажут +18°...+20°.

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