31 марта из города были изгнаны российские оккупанты.

Мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов из города. Освобождение населенного пункта началось вчера, 31 марта.

Он отметил, что "этот день войдет в славную историю Бучи и всей Бучанской общины".

В свою очередь в Генштабе ВСУ говорят, что во время отступления из Бучи оккупанты заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

Напомним, 28 марта городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город Ирпень на Киевщине был освобожден от российских оккупантов и сейчас продолжается зачистка города. Он также отметил, что российские оккупанты все еще обстреливают город из "Градов", Ирпень заминирован, поэтому возвращаться туда еще нельзя, идет эвакуация.

Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк подтвердил, что под Киевом находится большое скопление российской техники, но, по его словам, в некоторых подразделениях осталось до 30% личного состава.

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