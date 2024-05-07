Владимир Путин фактически не сталкивается с давлением общества по поводу прекращения войні, поскольку националистические призывы укрепляют поддержку, а жесткие репрессии подавляют протесты.

Вторжение России в Украину уже стало частью повседневной жизни для многих россиян, опровергая ожидания, что давление международных санкций и углубляющаяся изоляция в конечном итоге настроят их против Владимира Путина. Многие не протестуют, а сплачиваются вокруг флага, пишет Bloomberg.

"Кремль использует крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны для реорганизации России, сочетая яростный национализм с мощной смесью ностальгии по советским временам и имперским традициям с усиливающимся подавлением инакомыслия. В результате Путин не испытывает особого давления внутри страны по поводу прекращения боевых действий, несмотря на огромные военные потери", - пишет издание.

По словам социолога Анны Кулешовой, из Группы социального прогнозирования, это резко контрастирует с первыми месяцами после вторжения в феврале 2022 года, когда многие россияне реагировали на происходящее гневом, депрессией и шоком.

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"Когда нет достойного выхода из ситуации, нет возможности уехать, а есть необходимость зарабатывать деньги и растить детей, то легче принять новую реальность, чем бесконечно сопротивляться ей", - говорит Кулешова.

Как пишет Bloomberg, война проникла во все слои российского общества. Во многих школах дети посылают подарки и письма солдатам-фронтовикам и обязательно посещают специальные уроки, на которых до них доносят "правильную" идеологию. Теле- и радиопередачи наполнены военной тематикой, в них воюющие в Украине изображаются как преемники поколения, победившего немецко-фашистское вторжение в "Великой Отечественной войне", игнорируя тот факт, что на этот раз агрессором является Россия. Кампании по набору в армию предлагают выгодные бонусы и зарплаты тем, кто "будет мужчиной" и вступит в ряды контрактников.

Повседневная жизнь России

Как пишет Bloomberg, важным фактором является и недостаточность западных санкций, которые не смогли обрушить российскую экономику и создать достаточного экономического дискомфорта на личном уровне, чтобы показать россиянам связь между войной, которую они развязали, и подрывом их собственного благосостояния.

И по мере того как Россия приспосабливалась к санкциям, многие россияне находили в войне финансовую выгоду, пишет Bloomberg. Так, растущий дефицит рабочей силы, усугубляемый спросом на новобранцев со стороны военных, усиливает давление на заработную плату, поскольку предприятия повышают ее, чтобы удержать персонал или заполнить вакансии.

Репрессии оказали охлаждающее воздействие на готовность россиян протестовать

"Конечно, самые жесткие кремлевские репрессии за десятилетия против даже мягкой критики заставили россиян, выступающих против войны, в основном молчать. Государство проводит громкие задержания правозащитников, журналистов и драматургов, а также сажает в тюрьму обычных людей за посты в социальных сетях по закону о "фальшивых новостях", согласно которому критика войны считается преступлением", - добавляет издание.

Паранойя распространяется даже среди российской элиты - многие боятся, что их обвинят в нелояльности и привлекут к уголовной ответственности, если они хоть что-то скажут о войне и ее последствиях.

Как отмечают эксперты, поддержка мирных переговоров среди простых россиян возрастает только тогда, когда армия терпит поражение на поле боя в Украине. При этом даже если они поддерживают переговоры, многие настаивают на сохранении территорий, которые российские войска сейчас занимают в Украине и которые Путин объявил "навсегда" частью России.

Потери России в Украине

Вооруженные силы Украины за 5 мая обезвредили 1040 российских оккупантов на фронте. Общие потери России в войне по состоянию на утро 6 мая составляют уже 475 300 человек. Кроме того, с начала войны уничтожены тысячи единиц военной техники, в частности, 7380 танков, 14213 боевых бронированных машин, 12250 артиллерийских систем, 349 самолетов, 26 кораблей и многое другое.

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