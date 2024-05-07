Право на выезд имеют только определенные категории студентов.

Кабинет министров обновил правила пересечения границы для студентов. Теперь не только девушки, но и парни также могут выезжать на обучение по программам академической мобильности. В правительстве рассказали детали изменений.

Так, студенты могут даже выезжать за пределы страны для обучения или стажировки. Ранее из-за военного положения получать знания в университетах за рубежом могли только девушки. Однако правительство приняло изменения, позволяющие мужчинам также становиться участниками программ академической мобильности.

Чтобы пересечь границу, мужчины должны:

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быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком на 1 семестр;

учиться на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

В то же время нужно подготовить следующие документы:

е-билет студента;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от Территориального центра комплектования;

справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

В то же время в справке должны быть отмечены основания сотрудничества, срок учебного семестра за рубежом, отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.

Также требуется подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

Правила выезда за границу

В Государственной пограничной службе Украины сообщали, что правительство может внести изменения в правила пересечения границы после вступления в действие закона о мобилизации. Сейчас, согласно тем правилам, которые действуют, определенные категории мужчин, которые имеют отсрочку, могут пересекать границу.

Ранее УНИАН писал, что студентам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено выезжать за границу на стажировку. Это касается магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.

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