Глава КНР заявил, что он "не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем".

Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с двухдневным визитом во Франции, решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией во время войны в Украине. Как пишет The New York Times, Си заявил, что "мы против того, чтобы кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны".

Он также напомнил, что он "не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем".

"Это резкое замечание, похоже, было направлено главным образом против Соединенных Штатов, которые считают, что Китай, помимо того, что покупает огромное количество российской нефти и газа, продолжает помогать Москве в войне в Украине, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения", - пишет издание.

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Во время встречи с Си президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы". Но при этом он подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или ее народом и не стремится к свержению режима Путина. В отношении войны Макрон добавил, что Франция и Китай "должны поддерживать тесный диалог".

Ранее в тот же день глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Пекин должен "использовать все свое влияние на Россию, чтобы прекратить ее агрессивную войну против Украины".

"Необходимо приложить больше усилий для сокращения поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя. И учитывая экзистенциальный характер угроз, исходящих от этой войны, как для Украины, так и для Европы, это действительно влияет на отношения между ЕС и Китаем", - сказала фон дер Ляйен, которая заняла более жесткую позицию по отношению к Китаю, чем Макрон.

Как отмечает NYT, достаточно необычно для высокопоставленного европейского чиновника описывать войну в Украине как "экзистенциальную угрозу" для европейского континента. Возможно, это отражает возобновившиеся разговоры г-на Путина о применении ядерного оружия.

Кроме того, Си и Макрон совместно призвали к "олимпийскому перемирию" - приостановке всех боевых действий во всех конфликтах по всему миру на время проведения Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа.

Визит Си Цзиньпина в Европу - что известно

Впервые за пять лет президент Китая Си Цзиньпин отправился в европейское турне, планируя посетить Францию, Сербию и Венгрию. При этом, как отмечает FT, остановки, выбранные лидером Китая не случайны. По стратегическим и экономическим причинам Китай очень хочет нарушить единство как НАТО, так и ЕС и каждая из трех стран, которые посещает Си, рассматривается как потенциальный рычаг для расшатывания трещин на Западе.

6 апреля Си уже посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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