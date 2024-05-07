Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault.

В течение апреля на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 авто, что по сравнению с прошлогодним апрелем больше на 13%. При этом относительно результата предыдущего месяца произошло падение на 1%, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault – 257 зарегистрированных машин. Второе место заняла марка Scania – 107 грузовиков. На третьем месте Volkswagen – 89 авто. Четвертый результат у Peugeot – 74 авто. Замыкает топ-5 рынка новых коммерческих авто Fiat – 54 машины.

В "Укравтопроме" также отметили, что всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3913 новых машин, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Ситуация на украинском рынке авто

6 мая стало известно, что украинцы массово скупают подержанные авто из-за рубежа. В апреле украинский автопарк пополнило более 19,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Это больше на 30% по сравнению с апрелем 2023 года.

Также недавно сообщалось, что наиболее популярными в Украине остаются авто с бензиновыми двигателями. Они охватили примерно 71% рынка новых легковушек.

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