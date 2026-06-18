В Москве после ударов украинских дронов по НПЗ пошел 'нефтяной дождь' (видео)

Его видели в разных районах российской столицы.

После ударов украинских беспилотников по Московскому нефтеперерабатывающему заводу местные жители начали жаловаться на "нефтяной дождь", который пошел в разных районах российской столицы.

Как сообщает "Новая газета Европа", "нефтяной дождь" пошел в Люберцах и Железнодорожном районе после атаки дронов, а людей призывают не выходить без необходимости из дома.

Местные жители публикуют фото и видео чёрных пятен после дождя.

Видео дня

Также люди в местных чатах массово жалуются, что не получили никаких сообщений о массированной атаке дронов. Другие указывают на то, что это не помогло бы, поскольку в Московском регионе нет укрытий.

Издание также отмечает, что российский оптовый нефтетрейдер считает, что поражение НПЗ в Капотне носит катастрофический характер.

Удары по НПЗ в Москве: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июня украинские защитники повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

Мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил поражение дронами Московского НПЗ. Кроме того, он сообщал о сбивании десятков дронов над Москвой.

В то же время, на фоне удара Сил обороны, в Москве начали массово жаловаться на работу российской ПВО, в частности задаваясь вопросами о том, как украинские дроны вообще могут долетать до города. Некоторые кадры, появившиеся в сети, свидетельствуют даже о панических настроениях.

Один из очевидцев событий, снимая на видео многочисленные пожары в городе, констатирует, что "вся Москва горит", и заявляет, что нужно эвакуироваться.

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