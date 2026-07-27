Серьёзная проблема для Украины: Зеленский раскрыл масштабы мобилизации в РФ

Кроме того, РФ хочет привлечь дополнительные военные силы из КНДР, отметил президент.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины и поэтому готовит мобилизацию на конец сентября – начало октября, сразу после завершения выборов в Госдуму РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По словам президента, Путин боится открыто объявлять о мобилизации. Однако, несмотря на это, он все равно планирует набрать от 300 до 500 тысяч дополнительных военнослужащих. На этом фоне Зеленский призвал усилить давление на Москву как с помощью ударов на большие расстояния, так и введением новых санкций. В то же время президент признал, что мобилизация в РФ станет большой проблемой для Украины.

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"Он бросит на поле боя плохо подготовленных, а в основном – неподготовленных. Это будет означать большие потери. Но это его выбор – делать это или нет", – сказал Зеленский.

Он добавил, что хотя часть окружения Путина и видит, как война против Украины сказывается на экономике РФ, но в то же время есть и другая сторона, которая "питается за счет этой войны".

"Они хотят, чтобы война продолжалась", – отметил Зеленский, добавив, что РФ также планирует получить от КНДР дополнительные 30 тысяч военных.

Мобилизация в РФ: что известно

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявлял, что мобилизация в РФ может изменить ситуацию на поле боя уже этой зимой. По его словам, Москва, в частности, может попытаться открыть новые направления фронта для растяжения украинских сил. В то же время, по его словам, возникают сомнения относительно возможности Москвы вооружить такое количество мобилизованных.

Между тем немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке отмечает, что в случае объявления мобилизации РФ может столкнуться с теми же проблемами, что и Украина. В частности, отмечается, что моральный дух и мотивация мобилизованных будут на более низком уровне, чем у контрактников. Поэтому в РФ может усугубиться проблема с СЗЧ в армии.

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