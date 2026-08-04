У Европы появился редкий шанс изменить ход войны в пользу Украины, - Atlantic Council

Важным аспектом является поддержка оборонного сектора Украины.

Россия больше не владеет инициативой в войне против Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News. Как пишет Atlantic Council, многие европейские лидеры, скорее всего, разделяют оптимистичную оценку украинского лидера.

"Позиции Украины являются самыми прочными с начала войны", - отметил недавно президент Финляндии Александр Стубб.

Издание подчеркивает, что успехи Украины открывают редкую возможность усилить давление на Путина и создать условия для переговорного урегулирования крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

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"Однако эта возможность, вероятно, окажется временной. Поэтому европейские партнеры Киева должны воспользоваться моментом и продемонстрировать, что они способны решительно действовать на международной арене, увеличив поддержку Украины", - добавляют в материале.

В начале полномасштабного вторжения осторожность Запада позволила России перегруппироваться, мобилизовать дополнительные людские ресурсы, расширить оборонное производство и построить масштабные укрепления. Поэтому теперь, когда ход войны вновь меняется в пользу Украины, лидеры Европы должны избежать повторения ошибок 2022 года.

Издание добавляет, что среди приоритетов - решение проблемы дефицита кадров в Украине. Европейские правительства должны пересмотреть давние ограничения на финансирование расходов на содержание военных.

"В связи с чрезвычайной нагрузкой на государственный бюджет Украины для проведения существенных реформ, направленных на улучшение набора, содержания и мобилизации военнослужащих, требуются значительные дополнительные ресурсы для финансирования конкурентоспособных зарплат и стимулов к службе", - подчеркивается в публикации.

Также ещё одним важным аспектом является поддержка оборонного сектора Украины. Вместо того, чтобы полагаться на передачу оружия из существующих запасов, правительства стран Европы должны шире использовать механизмы ЕС для обеспечения долгосрочного финансирования украинского оборонного производства.

"Европа также должна предоставить Украине привилегированный доступ к критически важным технологиям, в частности к передовой электронике, инфраструктуре облачных вычислений, инструментам искусственного интеллекта и системам связи. Во многих случаях препятствием является не дефицит технологий, а регуляторные барьеры и режимы экспортного контроля, разработанные для мирных условий, а не для масштабной европейской войны", - объясняет Atlantic Council.

Кроме того, психологическая устойчивость также должна стать частью европейской стратегии поддержки. После более чем четырёх лет полномасштабного вторжения боевой стресс, травмы и посттравматическое стрессовое расстройство уже не являются индивидуальными вызовами, а стали стратегическими проблемами.

"Европа обладает опытом мирового уровня в сфере психического здоровья и реабилитации. Интеграция этих возможностей в систему восстановления вооруженных сил Украины укрепит долгосрочную устойчивость страны так же надежно, как и поставки боеприпасов или оборудования", - отмечается в материале.

В конечном итоге, как пишет издание, Европа должна сохранить политическое единство, повышая для Москвы цену агрессии, а именно строгое соблюдение санкций, усиленный контроль за сетями обхода ограничений и более скоординированные усилия по противодействию российским операциям влияния за рубежом.

"В совокупности эти меры станут чем-то гораздо более важным, чем просто поддержка Украины. Они станут проявлением европейской стратегической инициативы. На протяжении многих лет европейские лидеры говорили о стратегической автономии и превращении Европы в серьезного игрока в сфере безопасности. Ближайшие месяцы могут стать самым ярким испытанием того, насколько реалистичны эти амбиции", - подытожил Atlantic Council.

Война в Украине - последние новости

Ранее журналистка София Слоновская в статье CEPA написала, что Украина еще не побеждена и еще далека от того, чтобы ее заставили пойти на невыгодный мир. По ее словам, общая военная ситуация выглядит лучше, чем была в течение определенного времени, и есть немало поводов для оптимизма.

В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что для России война уже давно зашла в стратегический тупик. Он подчеркнул, что специальные меры по принуждению России к миру будут продолжаться "без конкретных сроков".

"Будем продолжать. Не цепляйтесь ко всем этим аргументам. 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное – результат. Не так важно, как войти в этот процесс. Гораздо важнее, с чем мы из него выйдем", – отметил Буданов.

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