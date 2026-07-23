Мобилизация 500 тысяч россиян может изменить ситуацию на фронте уже зимой, – эксперт

Селезнев подчеркнул, что существуют сомнения относительно наличия в РФ достаточного количества ресурсов.

В случае проведения Россией осенью этого года мобилизации 500 тысяч человек можно ожидать эскалации на поле боя ближе к зиме и открытия новых направлений боевых действий. Об этом в комментарии УНИАН сказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что на данный момент противник задействовал в рамках так называемой ОСВ 720 тысяч военнослужащих, а если к ним добавят еще полмиллиона, то численность вражеской группировки вырастет до 1 миллиона 200 тысяч человек.

По его словам, пока это лишь вероятность, которая, по крайней мере, до 20 сентября не реализуется, поскольку в России состоятся выборы в Госдуму РФ, а губернаторов будут переизбирать "на новые сроки правления".

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"До этой даты вряд ли стоит ожидать проведения мобилизационных мероприятий, ведь эта тема непопулярна. Путин и его окружение помнят, какие негативные последствия имела предыдущая волна мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда более 1 миллиона 100 тысяч мужчин мобилизационного возраста буквально "ногами проголосовали" против мобилизации", – отметил Селезнев.

В то же время он добавил, что мобилизация 350 тысяч россиян тогда изменила ситуацию на поле боя и позволила врагу добиться определенных успехов.

"Сейчас в случае мобилизации часть из тех 500 тысяч сразу направят на фронт для "затыкания дыр". Но с 2022 года война кардинально изменилась из-за тотального господства дронных систем, поэтому это частично нивелирует пополнение врага. В то же время это доставило бы нам немало хлопот, ведь если враг сможет открывать новые участки фронта, нам придется дополнительно перебрасывать туда силы и средства для усиления", – подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что у россиян также будут возникать вопросы, как и чем обеспечивать мобилизованных. Речь идет об оружии, боеприпасах и технике, и есть сомнения, хватит ли у России ресурсов.

По его словам, если бы российский диктатор Владимир Путин стремился провести частичную мобилизацию, то мог бы сделать это в период с 2024 по 2026 год. Однако он делал ставку на наемников и привлечение россиян за высокие выплаты.

Селезнев напомнил, что в сентябре 2022 года было мобилизовано 350 тысяч россиян, из которых почти половину сразу отправили на фронт. Тогда РФ удалось стабилизировать ситуацию как на юге Херсонской области, так и на юге Запорожской области, а также начать строительство так называемой линии Суровикина.

"Часть тогда направили в учебные центры и на полигоны, где они в течение одного-двух месяцев проходили подготовку. Вполне реально, что и на этот раз часть "чмобиков" сразу направят на фронт, а остальных – в учебные центры", – сказал он.

В то же время эксперт не исключил, что россияне могут воспользоваться помощью Северной Кореи, чтобы дополнительно получить оружие и боеприпасы.

Селезнев отметил, что Путин откладывает массовую мобилизацию, поскольку российская экономика находится в сложном состоянии и может не выдержать нагрузки. Ведь ресурсы нужны не только на оружие и боеприпасы, но и на обеспечение мобилизованных продовольствием и одеждой.

"Кроме того, это означает вывод из экономики полумиллиона работников. Смогут ли россияне заменить их индийцами и пакистанцами – вопрос открытый", – подчеркнул эксперт.

Селезнев подчеркнул, что Россия всегда проигрывала войны, когда они становились непопулярными – и в Российской империи, и в Советском Союзе, и сейчас в РФ. В качестве примеров он привел войну в Афганистане и Первую чеченскую войну.

"Чем дальше, тем больше снижается уровень поддержки "СВО" в РФ. Он еще не достиг критической отметки, но тенденции достаточно красноречивы. Если Силы обороны Украины и впредь будут работать над тем, чтобы рядовые россияне ощущали войну, а не просто видели её по телевизору, то уровень одобрения будет снижаться, и Россия может проиграть в этом противостоянии", – добавил он.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация готовит мобилизацию в размере 500 тысяч человек на осень.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что часть этих людей планируют бросить в бой в первые две недели для "заделывания дыр на Востоке", а других будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что осень и зима у нас будут очень насыщенными, и нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства.

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