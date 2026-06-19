Когда может закончиться война: экономист озвучил базовый сценарий для Украины

По показателю бюджетного дефицита можно определить ожидания относительно окончания войны, отметил эксперт.

Украинское правительство, судя по прогнозным показателям бюджетного дефицита на ближайшие годы, фактически закладывает завершение войны в 2029 году, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире "Новости.LIVE".

"По показателю дефицита можно вообще определять ожидания правительства относительно завершения войны. Потому что дефицит бюджета в 20%, 19%, 17% или 11% – это дефицит бюджета военного времени. А дефицит бюджета в 5% – это фактически дефицит мирного времени. Поэтому по этому показателю можно понять, когда правительство ожидает завершения войны – в 2029 году. В этом плане прогнозы правительства совпадают с моими", – сказал эксперт.

По его словам, именно 2029 год действительно можно рассматривать как базовый сценарий завершения войны. В то же время, по его мнению, это может произойти раньше – летом 2028 года или летом 2029 года.

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"Я думаю, что можно исходить из базового сценария, согласно которому война завершится к 2029 году. По моим прогнозам, она завершится либо летом 2028 года, либо летом 2029 года. В целом, к концу 2029 года она должна завершиться. Поэтому это можно заложить в качестве базового прогноза", – отметил Кущ.

В то же время экономист скептически оценил правительственные прогнозы экономического роста. Он считает, что темпы роста ВВП в этом году могут оказаться ниже ожиданий правительства, а после завершения войны Украина рискует столкнуться с рецессией из-за сокращения международной финансовой поддержки и сложного перехода от военной экономики к мирной.

Кроме того, по его мнению, уровень долговой нагрузки в 2029 году может оказаться выше официальных оценок и достичь 120–130 % ВВП.

Бюджетная декларация на 2027–2029 годы – главные новости

17 июня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. По её словам, документ был разработан на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. При этом был предусмотрен также сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.

18 июня, согласно утвержденной Бюджетной декларации, стало известно о постепенном росте минимальной заработной платы до более чем 11 тысяч гривен, а также о повышении прожиточного минимума.

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