Путин зашел в тупик, поддержка Украины приносит результаты, – Писториус

Глава Кремля обостряет ситуацию и отчаянно пытается отвлечь внимание от провалов на поле боя.

Продолжение поддержки Украины должно помочь ей сохранить текущую положительную динамику на поле боя. Сейчас инициатор войны Владимир Путин оказался в тупике. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО.

По его словам, сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" проходит в критический момент.

"Путин зашел в тупик. Его незаконное вторжение в Украину продолжает приводить к огромным потерям в рядах его войск. Кремль больше не может скрывать негативные последствия этой войны против Украины. Ее последствия все сильнее ощущает российское население", – подчеркнул Писториус.

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Как отметил немецкий министр, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры, чтобы "вернуть зашедшие в тупик переговоры на правильный путь".

"Но Кремль отдаёт предпочтение дальнейшей эскалации, а не переговорам. Эта эскалация направлена преимущественно против Украины, но также и против наших партнёров по НАТО на восточном фланге. Это отчаянная попытка Путина отвлечь внимание от своих неудач на поле боя. Мы не должны позволить этому сбить нас с курса", – заявил Писториус.

В этой связи, как подчеркнул министр обороны Германии, поддержка Украины работает, и нужно решительно продолжать эти усилия по оказанию помощи.

"Это единственный способ, благодаря которому Украина может сохранить и еще больше усилить свой импульс на поле боя. И мы должны координировать нашу поддержку, чтобы привлечь ресурсы", – добавил Писториус.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские войска в значительной степени остановили российское весенне-летнее наступление 2026 года, при этом российская армия понесла чистые территориальные потери.

Сейчас у Путина мало хороших вариантов в Украине, поскольку его вооруженные силы не могут существенно продвинуться на поле боя, в то время как западные санкции истощают его ресурсы.

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